Vizela e Felgueiras empataram a um golo na tarde deste sábado, em jogo da 31.ª jornada da II Liga, num desfecho que atrapalha os vizelenses na disputa pela subida direta e que garante praticamente aos felgueirenses a permanência no campeonato.

A equipa treinada por Agostinho Bento apresentou-se bem em Vizela e chegou à vantagem aos 26 minutos, com um golo de cabeça de João Silva, na área, após cruzamento de Feliz Vaz do lado esquerdo.

O Vizela chegou ao empate já na segunda parte, com um golo de Orest Lebedenko, aos 50 minutos, também de cabeça, após um canto batido por Natanael Ntolla, do lado direito.

A equipa treinada por Fábio Pereira passa a somar 55 pontos, no segundo lugar, posição de subida à Liga. Os vizelenses completaram uma volta inteira (17 jornadas) sem derrotas, com 12 vitórias e cinco empates. No entanto, podem ver o líder Tondela (57 pontos) fugir e o Alverca (51 pontos) e o Desp. Chaves (50 pontos) aproximarem-se. O Tondela visita o Portimonense no domingo e, na segunda-feira, há um Desp. Chaves-Alverca. O Felgueiras soma 39 pontos, no 12.º lugar e, se o FC Porto B não vencer em Santa Maria da Feira, no domingo, os felgueirenses garantem a permanência.

Já neste sábado, houve empate a dois golos no Torreense-Marítimo.

