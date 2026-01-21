O Vizela desperdiçou a possibilidade de subir ao pódio da II Liga, ao empatar a dois golos na visita à União de Leiria, num jogo em atraso da 16.ª jornada.

A equipa da casa abriu o marcador aos 17 minutos, com um cabeceamento certeiro de Daniel Borges, na sequência de um canto.

A resposta dos vizelenses surgiu já no segundo tempo, numa jogada de insistência culminada com o golo de Kitala, em cima da hora de jogo.

Maga deu nova vantagem à U. Leiria aos 73 minutos, contudo, durou pouco tempo, porque Marcelo apontou um autogolo aos 77, com um desvio infeliz de cabeça.

Com este resultado, o Vizela não aproveita o deslize do Sporting B e segue no quarto lugar, com 28 pontos, a apenas um dos leões, que ocupam o terceiro posto. Já a U. Leiria, que não vence há quatro jogos, tem 25 pontos e ocupa o oitavo posto.