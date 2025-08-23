Vizela e Portimonense empataram a um golo na manhã deste sábado, no Algarve, em jogo da 3.ª jornada da II Liga.

O extremo brasileiro adiantou o conjunto da casa logo ao segundo minuto da partida, mas o central José Sampaio garantiu um ponto aos minhotos com um golo na segunda parte (67m), confirmando a superioridade da equipa de Ricardo Sousa após o intervalo.

Com este resultado, o Vizela, que vinha de dois triunfos seguidos, ascende, à condição, ao primeiro lugar, com sete pontos. O Portimonense segue no sexto posto, com quatro.