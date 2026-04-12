Após ter perdido na receção ao Benfica B, o Vizela somou nova derrota e caiu assim para fora da zona de subida na II Liga, desta feita com o desaire frente ao Feirense (1-0).

Num primeiro tempo marcado pelo ascendente da equipa de Santa Maria da Feira, o único golo do jogo acabou por chegar com alguma naturalidade aos 33 minutos. Emanuel Fernandes finalizou com sucesso para o 1-0 e levou o Feirense em vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, Ronald Molina mexeu numa das peças ao intervalo e o que é certo é que o Vizela mostrou uma outra cara, só que sem a eficácia do adversário. Nota para os quatro cartões amarelos mostrados a jogadores do Feirense, que regressou às vitórias três jogos depois.

O Vizela está no quinto lugar da II Liga e está fora dos lugares de subida, com dois pontos de atraso para o Torreense. Já o Feirense segue no nono posto, com menos três pontos do que o adversário deste domingo (41 pontos).