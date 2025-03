O Vizela venceu este domingo a Oliveirense [0-1] numa partida a contar para a 25.ª ronda da II Liga.

Depois de dois golos anulados na primeira parte, o Vizela teve de esperar pelo minuto 62 para marcar a valer na partida. Lebedenko correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Ntolla.

Com este triunfo, o Vizela aproxima-se dos lugares de promoção à Primeira divisão, estão no quinto lugar mas a dois pontos do primeiro posto. A Oliveirense volta às derrotas, e mantém-se na zona de despromoção.

No outro jogo da tarde, o Marítimo empatou em casa com o Académico de Viseu [1-1].

Os golos apenas surgiram no segundo tempo. Primeiro marcaram os visitantes por intermédio de Henrique Gomes [47m] mas a vantagem durou apenas até ao minuto 75. Mane marcou um autogolo e devolveu a igualdade ao marcador.

Com este empate o Académico de Viseu está no 10.º lugar com 34 pontos, o Marítimo encontra-se no 13.º posto com 29.