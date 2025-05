O Vizela não desarma e este domingo reforçou a sua candidatura à promoção à I Liga com uma vitória sobre o FC Porto B (1-0), no Olival, que lhe permitiu juntar-se ao Tondela no topo da classificação.

Depois e uma primeira parte equilibrada, sem golos, o Vizela, com muitos adeptos no Olival, entrou forte na segunda parte e chegou ao golo aos 52 minutos, com Vivaldo a marcar de cabeça na sequência de um cruzamento de Orest Lebendeko.

Uma vitória que mantém o Vizela em posição de subida direta, agora com os mesmos 58 pontos do que o Tondela que, ainda este domingo, recebe o Desp. Chaves. O FC Porto B, por seu lado, está no 15.º lugar e arrisca-se em cair para a posição de play-off, caso o Paços de Ferreira vença em Alverca.

