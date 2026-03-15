II Liga: Vizela vence Lourosa em jogo de loucos (com Morschel em grande)
Triunfo por 4-3 deixa vizelenses, à condição, no terceiro lugar
Triunfo por 4-3 deixa vizelenses, à condição, no terceiro lugar
O Vizela subiu ao terceiro lugar, ao vencer o Lusitânia de Lourosa, por 4-3, este domingo, na 26.ª jornada da II Liga.
A jogar em casa, os vizelenses abriram o marcador logo aos sete minutos, na sequência de um canto, por intermédio de Luís Rocha. Os visitantes responderam quase de imediato e chegaram ao empate por Miguel Pereira, quatro minutos depois.
Aos 28, Yassin Fortuné colocou a equipa da casa novamente na frente.
Já na segunda parte, o Lourosa restabeleceu nova igualdade, aos 54 minutos, através de Tiago Dias.
No entanto, Heinz Morschel vestiu a capa de herói e bisou no espaço de dez minutos. O internacional pela República Dominicana apontou o 3-2 de cabeça, aos 56 minutos, tornando-se no melhor marcador da história do Vizela na II Liga. Aos 66, assinou um grande golo, com um pontapé acrobático.
O Lourosa ainda reduziu aos 82 minutos, de penálti, por Fabinho.
Com este triunfo, o Vizela sobe, à condição, ao terceiro lugar, com 41 pontos, mais dois do que o Torreense (menos um jogo) e três do que a União de Leiria (menos dois jogos), quarto e quinto classificados, respetivamente.
Já o Lourosa, continua em sétimo, com 37 pontos.