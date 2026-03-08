O Vizela venceu (1-0) na visita ao Felgueiras num jogo a contar para a 25.ª jornada da II Liga, este domingo. A equipa vizelense conseguiu, pela primeira vez na época, três vitórias seguidas.

O golo decisivo surgiu já para lá da hora de jogo. Numa jogada de insistência, Bright Godwin inspirou-se, ultrapassou três adversários e serviu Yassin Fortuné, que, sozinho ao segundo poste, empurrou para o golo da vitória (64m).

Até final, o Felgueiras teve muito perto de empatar com duas boas oportunidades para Mario Rivas. Porém, não houve mais golos no encontro e o apito final ditou o triunfo para a equipa visitante (1-0). O Vizela regista, assim, a terceira vitória consecutiva e assume, à condição, a quarta posição com 38 pontos – a nove do líder Marítimo.

O Felgueiras, por sua vez, não vence desde o dia 31 de janeiro, frente ao Desp. Chaves (1-0), e mantém-se, para já, na 14.ª posição com 29 pontos – com dois de vantagem do Paços de Ferreira, que ocupa o lugar de play-off de despromoção.

Confira os jogos, resultados e a classificação da II Liga.