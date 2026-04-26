O Vizela venceu, este domingo, o Sporting B por 1-0, em jogo a contar para a 31.ª jornada da II Liga. Com esta vitória a formação vizelense fica a dois pontos, ainda que à condição, do terceiro lugar.

Numa onda de maus resultados, com três derrotas consecutivas, o Vizela procurava regressar aos triunfos frente ao Sporting B. Com dez minutos jogados na partida, Moha Moukhliss assistiu Morschel para o primeiro do jogo. Com o tento apontado, o médio chegou aos 13 golos em 30 jogos na presente temporada.

Na segunda parte, os leões tiveram mais iniciativa e, apesar de terminarem com mais remates à baliza (três contra dois), o Vizela segurou a vitória até ao apito final.

Com este resultado, a formação da casa ocupa o quinto lugar, com 47 pontos. O Sporting B, por sua vez, é décimo classificado, com 41 pontos e soma a quarta derrota seguida.