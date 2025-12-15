II Liga
OFICIAL: Nuno Silva é o novo treinador do Vizela
Técnico assina contrato até ao fim da temporada, com mais uma de opção
Nuno Silva foi oficializado, esta segunda-feira, como treinador do Vizela.
Através de um comunicado, o atual 14.º classificado da II Liga anunciou a chegada do técnico de 38 anos, que fica com um contrato válido até ao fim da temporada, com mais uma de opção.
O percurso começou no Ericeirense, durante duas épocas, tendo passado também pelo Pêro Pinheiro e pelas equipas técnicas de Mafra e Estoril. Destaque para os dois anos no Nacional, enquanto adjunto, já que o clube conseguiu voltar ao principal escalão do futebol português.
Esta é a primeira aventura de Nuno Silva enquanto treinador principal, sucedendo assim a Ricardo Sousa.
Veja aqui o vídeo de apresentação do técnico:
