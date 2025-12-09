Ricardo Sousa deixou o comando técnico do Vizela, comunicou a equipa minhota.

0 treinador de 46 anos não resistiu à derrota por 2-0 diante do Farense na véspera e deixa o conjunto minhoto após cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas em 14 jogos.

Em comunicado, o Vizela informou que a saída aconteceu «por mútuo acordo» e deixou um agradecimento ao técnico «pela dedicação e empenho colocados ao serviço do clube nos últimos meses».

O Vizela, que definiu como objetivo o regresso ao principal escalão, encontra-se no sexto lugar da II Liga com 20 pontos, menos três do que o Chaves, que está no terceiro lugar, mas em posição de suybida, já que o segundo lugar (em igualdade com o líder Marítimo, mas com menos um jogo) é ocupado pelo Sporting B.

A SAD vizelense informou que o novo treinador será anunciado em «momento oportuno».