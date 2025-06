O Vizela oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Ricardo Sousa para o comando técnico da equipa principal.

Através das redes sociais, os vizelenses informaram os adeptos da chegada do treinador de 46 anos, minutos depois de terem confirmado a saída de Fábio Pereira. De acordo com o clube, a renovação do contrato foi proposta ao técnico, juntamente com uma revisão salarial. No entanto, Fábio Pereira optou por não aceitar.

«A FC Vizela, Futebol SAD informa que Fábio Pereira não continuará na liderança técnica da equipa principal em 2025/26. Deve esta sociedade sublinhar informar ainda que propôs ao treinador a renovação do contrato que termina no final de junho, com revisão salarial, tendo essa proposta sido recusada pelo mesmo», começou por escrever o clube na publicação.

O Vizela, recorde-se, terminou no terceiro posto da II Liga e falhou a subida à Liga, depois de cair nos play-offs frente ao AVS. Ao treinador, o clube minhoto agradeceu pelo trabalho realizado e desejou sorte para o futuro.

Fábio Pereira tinha começado a temporada 2024/25 no Marítimo, tendo seguido para o Vizela em dezembro de 2024, clube pelo qual venceu 14 dos 22 jogos e conquistou por duas vezes o prémio de treinador do mês (fevereiro e março).

Como avançado pelo Maisfutebol, na passada quinta-feira, o treinador natural do Funchal tem acordo fechado para orientar a equipa da União de Leiria na próxima época.