Pedro Souza, guarda-redes de 23 anos, é reforço do Vizela. O guarda redes brasileiro chega à equipa minhota vindo da equipa B do Benfica.

Na temporada passada, Pedro Souza realizou cinco jogos ao serviço da formação secundária das águias.

O guarda-redes chegou a Portugal na temporada 2017/18 para reforçar os escalões de formação dos encarnados. Agora, chega a Vizela e fica com contrato válido até 2026, com opção de extensão do vínculo.

Neste defeso, esta é a segunda contratação dos vizelenses para a baliza, depois do anúncio da contratação de António Gomis.

O Vizela entra em campo, em jogos oficiais, no fim de semana de 9 e 10 de agosto frente ao Paços de Ferreira, em partida a contar para a II Liga.