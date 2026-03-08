Os adeptos do Vizela recorreram às redes sociais para denunciar agressões das autoridades, no jogo com o Felgueiras, este domingo, que terminou com vitória dos vizelenses por 1-0.

O grupo Força Azul 1982 revelou que os adeptos visitantes «foram encaminhados para uma zona denominada ZCEAP, apesar de ninguém ter adquirido os seus bilhetes para essa zona». Segundo o relato, foi aí que «começou um ambiente de tensão que viria a ter consequências graves».

«Ao minuto 18 da primeira parte, um agente da GNR dirigiu-se a um dos nossos elementos que se encontrava na frente da bancada a puxar pelos adeptos. Fê-lo com uma postura arrogante, agressiva e completamente despropositada. O adepto em questão nunca faltou ao respeito nem criou qualquer situação que justificasse aquilo que viria a seguir», lê-se.

«Devido a essa abordarem e à forma bronca e bruta gerou-se um clima de indignação e os mesmos agentes não gostaram de ouvir a insatisfação dos adeptos e decidiram assim, sem qualquer motivo, entrar pela bancada dentro e agredir adeptos.»

Os adeptos lamentam o «cenário de violência gratuita», sendo que as agressões, nomeadamente com recurso a bastões, foram filmadas. O grupo Força Azul 1982 acusou dois agentes de não tentarem «acalmar a situação» e «garantir a segurança de todos os presentes».

«Preferiram a força. Preferiram a agressão. Preferiram provocar o caos. Existem inúmeros vídeos que comprovam exatamente aquilo que aconteceu. Sem qualquer justificação, sem qualquer provocação que o justificasse, assistiu-se a uma carga e a agressões sobre adeptos que estavam simplesmente a apoiar o seu clube.»

«Durante esses momentos foram retirados dois adeptos da bancada. O mais grave aconteceu depois, já no túnel de acesso ao exterior do estádio, onde esses dois adeptos voltaram a ser agredidos sem que ninguém pudesse assistir ou prestar qualquer tipo de auxílio.»

Os adeptos do Vizela garantem ainda que «os agentes que estiveram na origem de toda esta situação foram retirados do local e, ao abandonarem a zona, retiraram as divisas com o seu nome para impedir a sua identificação».

Segundo o grupo de apoio ao clube que milita na II Liga, esses agentes foram substituídos por outros, que «tiveram uma postura completamente diferente, dialogante e respeitosa».

«Infelizmente, dois elementos da GNR decidiram hoje fazer exatamente o contrário. Não estiveram ali para garantir segurança. Estiveram ali para provocar, intimidar e desencadear violência. E conseguiram. Mais um triste episódio no futebol português que depois tentam sempre atribuir aos adeptos. Exigimos explicações. Exigimos que o Futebol Clube de Vizela se pronuncie e esteja ao lado dos seus adeptos. Exigimos também que quem tutela o futebol profissional do clube peçam esclarecimentos às autoridades competentes. Os vídeos existem. As imagens existem. E mostram claramente que nada do que aconteceu foi provocado pelos adeptos», conclui a nota.