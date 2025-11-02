Este domingo de II Liga arrancou com surpresa. O Penafiel, 16.º à entrada da jornada, foi a casa do Vizela, terceiro, vencer por 3-1. Com este triunfo, a equipa de Penafiel aplica a primeira derrota em casa dos vizelenses e sai dos lugares de descida.

Os golos surgiram apenas no segundo tempo, com o último a acontecer já em tempo de compensação. Iano Simão, defesa guineense, abriu as contas do jogo para o Penafiel aos 51 minutos. Ítalo Henrique respondeu pelo Vizela e restabeleceu o empate (64m).

Já nos minutos finais Davo devolveu a vantagem à equipa visitante (80m). Em tempo de compensação houve ainda a tempo para Cláudio Silva fixar o 3-1 final (90+2m).

Com este triunfo (3-1), o Penafiel sobe de 16.º para o sétimo lugar com 12 pontos. O Vizela, por sua vez, regista o quarto jogo consecutivo sem vencer, assumindo para já o terceiro posto com 16 pontos.