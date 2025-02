O Vizela prosseguiu a recuperação na II Liga com um triunfo, por 2-4, em Torres Vedras, onde somou o sétimo jogo consecutivo sem perder para o campeonato, série que lhe permite subir ao sétimo lugar da tabela classificativa.

Depois de uma primeira parte com poucos lances de perigo, os nortenhos adiantaram-se no marcador ao minuto 54, por Jair Semedo, mas os locais responderam de pronto, por Balanta, na conversão de um penálti.

O cenário repetiu-se entre os minutos 63 e 78, com Javi Vásquez, pelo Torreense, a responder ao tento forasteiro de Heinz Morschel.

À terceira vantagem, o Vizela fugiu em definitivo no marcador. O 2-3 surgiu ao minuto 81, por Vivaldo Semedo, e o golo que selou o resultado apareceu no tempo de compensação, por Morschel, que bisou.

O triunfo, no jogo que fechou a 21.ª jornada da II Liga, permite aos comandados de Fábio Pereira ficar a apenas um ponto de distância do adversário desta segunda-feira, o Torreense, que partilha a quinta posição com o Desp. Chaves, somando ambos 32 pontos.