VÍDEO: Vizela perde e fica mais longe da subida
Derrota por 2-0 com o Farense, resultado que permite à formação algarvia afastar-se da zona de despromoção
Derrota por 2-0 com o Farense, resultado que permite à formação algarvia afastar-se da zona de despromoção
O Vizela perdeu frente ao Farense por 2-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da II Liga.
Depois da vitória frente ao Sporting B, a formação de Faro queria continuar no caminho dos triunfos e adiantou-se no marcador aos 31 minutos, através de Claudio Falcão.
No segundo tempo, o Vizela tentou responder, mas sem a eficácia necessária e, contra a corrente dos segundos 45 minutos, Jaiminho (90+2m) sentenciou a partida em 2-0, garantindo a segunda vitória consecutiva.
Com este resultado, o Vizela leva uma machadada na luta pela subida e ocupa o quinto lugar, com 44 pontos - a cinco pontos do terceiro classificado, lugar que se qualifica para o playoff de subida à Liga. O Farense, por sua vez, dá um passo importante na permanência da II Liga e ocupa o 14.º lugar, com 35 pontos.
Balão de oxigénio para o SC Farense em Vizela 😮💨#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalmeusuper #FCVizela #SCFarense #polestar pic.twitter.com/ojx9fbLRsk— sport tv (@sporttvportugal) April 19, 2026