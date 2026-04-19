O Vizela perdeu frente ao Farense por 2-0, em jogo a contar para a 30.ª jornada da II Liga. 

Depois da vitória frente ao Sporting B, a formação de Faro queria continuar no caminho dos triunfos e adiantou-se no marcador aos 31 minutos, através de Claudio Falcão.

No segundo tempo, o Vizela tentou responder, mas sem a eficácia necessária e, contra a corrente dos segundos 45 minutos, Jaiminho (90+2m) sentenciou a partida em 2-0, garantindo a segunda vitória consecutiva.

Com este resultado, o Vizela leva uma machadada na luta pela subida e ocupa o quinto lugar, com 44 pontos - a cinco pontos do terceiro classificado, lugar que se qualifica para o playoff de subida à Liga. O Farense, por sua vez, dá um passo importante na permanência da II Liga e ocupa o 14.º lugar, com 35 pontos.

RELACIONADOS
