O Vizela venceu em Tondela na noite deste domingo por 1-0, no jogo grande da 30.ª jornada da II Liga, entre os dois primeiros classificados, aproximando-se do líder do campeonato e mantendo o segundo lugar isolado.

Os vizelenses tiveram uma contrariedade cedo na partida, com Jójó a sair lesionado, aos 11 minutos, entrando Aleksandar Busnic para o seu lugar.

O sérvio acabaria por ser decisivo, ao fazer o único golo do jogo, aos 30 minutos. Depois de um mau corte da defensiva do Tondela, Busnic rematou de trivela, para o fundo da baliza.

Num jogo que teve o Estádio João Cardoso praticamente cheio, com um grande ambiente e muitos adeptos de Tondela, mas também de Vizela, houve também emoções à flor da pele, com dez cartões amarelos mostrados pelo árbitro Tiago Martins, além de um vermelho, ao adjunto do Vizela, Hélder Sousa.

A equipa treinada por Luís Pinto acentuou a pressão nos minutos finais e esteve perto do empate, mas o Vizela conseguiu aguentar a vantagem mínima.

Depois de cinco vitórias seguidas, o Tondela sofre a terceira derrota na II Liga em 30 jornadas, mas continua na liderança, com os mesmos 57 pontos. Porém, tem agora apenas três de vantagem para o Vizela, treinado por Fábio Pereira, que tem feito uma segunda parte de época incrível e é segundo classificado com 54 pontos. Nas últimas 16 jornadas, o Vizela venceu 12 jogos e empatou quatro.

Mais perto, na luta pela subida, estão o Alverca (terceiro com 51 pontos, em lugar de play-off) e Desportivo de Chaves (quarto com 50 pontos).