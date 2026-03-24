A data do Vizela-Benfica B, da 28.ª jornada da II Liga portuguesa, está envolta em polémica. O clube minhoto expressou a sua indignação através de um comunicado nesta terça-feira.

Por essa via, o Vizela revela que os dois clubes chegaram um acordo já no dia 11 de março para jogar no dia 6 de abril, na segunda-feira de Páscoa, e comunicaram essa data à Liga.

No dia 21 de março, acrescenta o Vizela, «o Departamento de Competições da Liga Portugal remeteu aos clubes da Liga Portugal 2 a convocatória para a reunião de definição do calendário das jornadas 28.ª a 30.ª, acompanhada de um draft [rascunho] inicial no qual o jogo com o SL Benfica surgia agendado para o dia 7 de abril de 2026, pelas 18h00», na terça-feira, um dia depois do acordado.

«No entanto, face à indisponibilidade dos restantes clubes para proceder, nesse momento, a alterações ao calendário, a Liga Portugal deliberou agendar o jogo para o dia 7 de abril de 2026, contrariando não só o entendimento estabelecido entre os dois clubes previamente transmitido, como também o compromisso assumido pela própria Liga Portugal», critica o Vizela.

A data acabou mesmo por confirmar-se, o que o clube do distrito de Braga entende como desvalorização do «papel dos adeptos no espetáculo desportivo», já que segunda-feira é feriado e atrairia mais público.

Para além disso, o Vizela aponta também «questões de natureza desportiva», pois o adversário da 29.ª jornada, o Feirense, beneficiará «de um período de preparação significativamente superior, com uma vantagem superior a três dias, correspondente a um total de 79 horas de diferença».