O Leixões e o guarda-redes Vladimir Stojkovic rescindiram contrato de forma «amigável», informou esta quinta-feira o clube da II Liga portuguesa. O sobrinho do antigo guarda-redes do Sporting vai agora prosseguir a carreira na Académica, também no segundo escalão.

O guarda-redes é o terceiro jogador com que a equipa de Matosinhos rescindiu neste mês, depois dos avançados Jota Silva e Rui Pedro.

Stojkovic, de 24 anos, defendeu a baliza do emblema matosinhense em três encontros do segundo escalão. Com o titularíssimo Beto ausente, devido à infeção pelo novo coronavírus, Stefanovic tem sido o 'eleito' para a baliza leixonenses.

O terceiro guarda-redes do Leixões deverá ser Tiago Silva, de 20 anos, que foi contratado esta época e fez a formação no Benfica.

O Leixões anunciou, entretanto, a inscrição de cinco «promessas» na Liga: o guarda-redes Gonçalo Tabuaço, o médio Ousmane e os avançados André, Isnaba e Vando.

ℹ A Leixões SC – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o futebolista Vladimir Stojković para a rescisão amigável do contrato laboral que unia as duas partes.

Obrigado, Vladimir Stojković.#ArmadaDoMar #ObrigadoVladimirStojkovic pic.twitter.com/RZcFp9c5jE — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) January 28, 2021