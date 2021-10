Wender Said já não é treinador do Sporting da Covilhã. Os ‘leões da serra’ anunciaram, esta terça-feira, a saída do técnico brasileiro de 46 anos.

«O clube informa que chegou a acordo com o mister Wender Said e a sua equipa técnica para a rescisão do contrato. Agradecemos todo o profissionalismo que tiveram durante as suas funções. Desejamos as maiores felicidades para o futuro», refere o Sporting da Covilhã, clube da II Liga, em comunicado, emitido na rede social Facebook.

Wender chegou ao comando técnico do clube no início desta época, tendo feito um total de 13 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Sai depois da eliminação na terceira eliminatória da Taça de Portugal, ante o Serpa, do Campeonato de Portugal.

O técnico, que já orientou os juvenis e a equipa B do Sporting de Braga, depois de se ter destacado como jogador na Naval e no Sp. Braga - além de uma passagem pelo Sporting e pelo Belenenses - deixa o clube na 11.ª posição na II Liga e na fase de grupos da Taça da Liga.