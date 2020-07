Iker Casillas relevou nesta terça-feira que o plantel do FC Porto decidiu entregar ao antigo guarda-redes uma medalha referente à conquista do campeonato nacional. Recorde-se que o espanhol não jogou ao longo da temporada e chegou a surgir um movimento de adeptos a apelar à sua utilização nas últimas jornadas, algo que não pode acontecer, por imperativos médicos.



O ex-guarda-redes do FC Porto promoveu um convívio da equipa num hotel de luxo em Vila Nova de Gaia e, ao final da tarde, mostrou nas redes sociais a medalha de campeão, agradecendo o gesto dos antigos companheiros de equipa.



«Não tenho palavras para agradecer a todos os meus companheiros o detalhe de dar-me esta medalha. Claro, o agradecimento é extensível à equipa técnica. Parece um gesto simples, mas para mim não é», salientou Casillas.



Após cinco anos de ligação ao FC Porto, que terminou a 30 de junho, Iker Casillas deve regressar a Real Madrid para assumir um cargo no clube espanhol.