Iker Casillas esteve esta quarta-feira no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, a realizar filmagens para a série documental da sua carreira de futebolista.

O espanhol, que fez o último jogo da carreira ao serviço do FC Porto, passou pelo recinto do Rio Ave para uma conversa e algumas gravações com a plataforma televisiva Movistar+, que está a trabalhar na série do jogador de 39 anos, que recentemente desistiu da candidatura à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A série de Casillas vai repassar alguns dos momentos mais importantes da carreira do internacional espanhol, desde os títulos, treinadores e colegas de equipa mais importantes, ao problema cardíaco que o obrigou a interromper a atividade futebolística, bem como a luta do ex-jogador do Real Madrid na recuperação do problema de saúde, ao longo do último ano.

Através das redes sociais, Casillas assinalou a passagem pelo estádio do Rio Ave, que aconteceu ao início da tarde desta quarta-feira: «o último voo», escreveu.

A série deve estar pronta no final de 2020. Por estes dias, Casillas vai estar, com a produção da Movistar+, a realizar mais gravações em Portugal, para recordar o percurso no país e, em particular, pelo FC Porto.

Nos Arcos, Iker Casillas realizou o último jogo oficial da carreira a 26 de abril de 2019. Foi pelo FC Porto, em Vila do Conde, em jogo da 31.ª jornada da I Liga. O duelo acabou empatado a dois golos. Brahimi e Marega marcaram para os dragões e, já na reta final, golos de Nuno Santos e Ronan ditaram a igualdade.

A 1 de maio, cinco dias depois desse jogo, Iker Casillas foi internado de urgência, ao ter sofrido um enfarte do miocárdio, durante um treino dos azuis e brancos, no Olival.