A conquista da Taça de Portugal por parte do FC Porto, em Coimbra, no sábado, ficou marcada pela entrega do troféu, que foi levantado por Iker Casillas ao lado de Danilo e de Sérgio Conceição.

O plantel dos azuis e brancos chamou o espanhol para junto da festa e, mesmo no meio de alguma resistência, o espanhol, que deixou de jogar após o problema cardíaco sofrido em maio de 2019, lá levantou a Taça com Danilo.

Um gesto que, este domingo, menos de 24 horas depois do triunfo dos dragões ante o Benfica, por 2-1, foi destacado pela FIFA.

«Que gesto amável de Danilo e do FC Porto em deixarem Iker Casillas, que se retirou do futebol anteriormente, levantar o troféu», referiu o organismo que rege o futebol mundial, numa publicação através das redes sociais.