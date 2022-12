As figuras, os momentos, as vitórias, as derrotas. Há muitas formas de contar o ano de 2022, mas que seria dele sem imagens? Algumas contam a história toda, só por si.

Do banho de champanhe do prodígio Alcaraz a Messi pendurado na baliza do Lusail, passando pelo aparato mediático em volta de Cristiano Ronaldo, pela posição que os jogadores da Alemanha assumiram quando entraram em campo no Qatar ou pela emoção da despedida de Federer, o Maisfutebol escolheu dez imagens, grandes fotos que representam um outro olhar para 2022. Veja-as na galeria associada a este artigo.