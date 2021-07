As imagens são impressionantes e rapidamente se tornaram virais: um olho de fogo nas águas do Golfo do México.

O incêndio deflagou no mar, a cerca de 150 metros de uma plataforma petrolífera, a oeste da península mexicana de Yucatán, e foi provocado por uma fuga num gasoduto submarino.

Após várias horas, os barcos enviados para o local conseguiram extinguir as chamas. A Pemex, empresa petrolífera mexicana, diz que não houve feridos a registar.