A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) adiou o jogo da quinta jornada da Liga Revelação, entre Gil Vicente e Torreense, inicialmente agendado para as 11h desta quarta-feira.

O encontro decorreria em Vila Chã, Esposende, onde não decorre qualquer incêndio. Todavia, face ao alerta e risco extremo, a FPF optou por adiar a partida, para data a designar.

Os «Galos» ocupam o quinto lugar do Grupo A, com seis pontos, mais dois face ao Torreense (7.º). Ao cabo de quatro jornadas, o Famalicão é líder isolado, com nove pontos.