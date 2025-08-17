Incêndios
Acidente com viatura dos bombeiros faz dois mortos
No concelho da Covilhã
No concelho da Covilhã
Uma viatura dos bombeiros capotou neste domingo para uma ribanceira em São Francisco de Assis, aldeia do concelho da Covilhã e o acidente causou a morte a dois bombeiros.
Uma das vítimas perdeu a vida no local, enquanto a outra, que estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos. No momento do despiste estavam cinco operacionais, sendo que os outros três ficaram feridos.
