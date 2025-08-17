Uma viatura dos bombeiros capotou neste domingo para uma ribanceira em São Francisco de Assis, aldeia do concelho da Covilhã e o acidente causou a morte a dois bombeiros.

Uma das vítimas perdeu a vida no local, enquanto a outra, que estava em estado grave, não resistiu aos ferimentos. No momento do despiste estavam cinco operacionais, sendo que os outros três ficaram feridos.

