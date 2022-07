O antigo internacional inglês, Alan Shearer, tem aproveitado para jogar golfe por estes dias no Algarve, mas as férias foram interrompidas pela vaga de incêndios que afeta por esta altura a zona sul do país.

Espantado com a dimensão dos fogos, Shearer gravou um vídeo onde se podia ver a destruição causada pelas chamas e até afirmou que o incêndio estava próximo de uma casa do selecionador inglês, Gareth Southgate.

«Isto é inacreditável», começou por dizer enquanto filmava com o telemóvel um vídeo partilhado pelo jornal The Mirror. «Eu nunca vi nada assim, está tudo a arder. Esta é a rotunda perto da casa do Gareth Southgate... Jesus Cristo! Alguém precisa de vir aqui rapidamente», desabafou.

Ora veja o momento capturado por Alan Shearer: