O Caramulo Sprint, uma prova de automobilismo agendada para os dias 23 e 24 de agosto, foi adiada para outubro. Em causa estão os incêndios que têm lavrado em Portugal, tendo em conta que se trata de uma prova de montanha.

«Considerando o estado de alerta de risco de incêndio em que o país se tem mantido nas últimas semanas e que a prova se desenvolve numa área de floresta, foi entendimento unânime das diversas entidades e organismos que neste momento não é possível garantir a reunião de todos os meios de segurança e prevenção necessários para a realização do evento em 23 e 24 de agosto», anunciou em comunicado a organização, este domingo.

Assim, a organização optou por adiar a prova, por não considerar que estão reunidas as condições de segurança necessárias, mesmo tendo consciência dos constrangimentos que existem por adiar tão perto da data. A prova vai agora decorrer em outubro na serra do Caramulo, concelho de Tondela, distrito de Viseu.







