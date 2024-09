A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que apoiará a recuperação do estádio da Juventude Atlética Pessegueirense, após os danos provocados pelo incêndio que deflagra em Sever do Vouga.

Tiago Martins, presidente do Pessegueirense, foi contactado por Fernando Gomes, presidente da FPF, que garantiu o apoio necessário à recuperação do clube, através do fundo de catástrofes.

O incêndio atingiu a «bancada principal do estádio e a respetiva cobertura, a vedação em madeira do campo, algumas zonas do relvado e uma estrutura de painéis solares», pelo que o emblema aveirense ainda «está a apurar todos os detalhes dos danos provocados».

A fim de não interromper o campeonato distrital, Tiago Martins solicitará à Associação de Futebol de Aveiro (AFA) que a prova não pare.

«Quando se tratar de jogos em casa na primeira volta, pedimos que se altere para jogarmos fora, para conseguirmos tratar da reparação das nossas infraestruturas», explicou.

Questionado sobre o assunto, o presidente da AFA, José Neves Coelho, compreende este pedido de Tiago Martins.

«Alguns clubes já o fizeram e outros estão na iminência de pedir a alteração de jogos. No Pessegueirense não estarão reunidas as condições para que se continue a competir naquele estádio. Quanto aos restantes clubes, vamos avaliando cada situação mediante as condições de segurança necessárias para a realização dos jogos», referiu.

Além disso, José Neves Coelho garantiu que o seguro de responsabilidade civil daquela instituição será acionado, «de forma a apoiar os clubes cujas infraestruturas tenham sido sofridos danos com os incêndios».

Esta terça-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou mais de 120 fogos, que chegaram a ser combatidos por mais de 5000 operacionais, apoiados por 1500 viaturas e 39 meios aéreos, dois deles vindos de Espanha.

A Proteção Civil estima que arderam pelo menos 10 mil hectares na Área Metropolitana do Porto e na região de Aveiro.