As Associações de Futebol de Viseu e Aveiro cancelaram esta quarta-feira os encontros das competições distritais marcados para 20, 21 e 22 de setembro, devido aos incêndios que deflagram nas respetivas regiões.

Em comunicado, as associações falam na necessidade de «salvaguardar a saúde e segurança de todos os intervenientes» e lembram que algumas equipas estão impedidas de treinar devido aos incêndios. Além disso, recorrem também às indicações da Direção Geral de Saúde, que refere que a inalação de fumos e calor «podem provocar danos nas vias respiratórias».

Sem referirem quando vão ser realizados os jogos cancelados, ambas as associações revelam que irão anunciar «em breve» as novas datas. As competições devem ser retomadas no fim de semana de 27, 28 e 29 deste mês.

Recorde-se que também a Associação de Futebol do Porto já tinha anunciado o cancelamento dos jogos deste fim de semana, durante a manhã desta quarta-feira.