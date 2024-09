O relógio marcava 9 horas de segunda-feira, quando o incêndio que lavra na freguesia de Palmaz, em Oliveira de Azeméis, alcançou a «irmã» Macinhata da Seixa.

No desespero de afastar as labaredas – num combate desigual com o vento – há imagens que se distinguem das demais. Em várias fotografias publicadas pela comunicação social está Manuel Godinho, de 39 anos, ora de mangueira em riste, ora a lançar baldes de água.

O antigo capitão da Oliveirense – e agora treinador na equipa B dos juniores da Sanjoanense – relata ao Maisfutebol os diferentes capítulos daquela manhã.

«Tinha deixado as minhas filhas na escola quando a minha esposa me ligou a dizer que a casa dos pais estava em perigo», começa por detalhar, na manhã desta terça-feira.

Uma vez que mora na freguesia de Loureiro, o antigo trinco e defesa central fez-se à estrada para 10 quilómetros de viagem. Quando estacionou, o cenário era já dantesco.

«Havia uma casa, já velha, a arder. Foi assustador, com muito vento, de todos os lados. As pessoas estavam assustadas, porque o fogo desceu muito rápido pela colina», prossegue.

Em contrarrelógio, Manuel Godinho uniu esforços com os cunhados e demais populares para ligar mangueiras, encher baldes e regar os perímetros das habitações. Enquanto os bombeiros se dirigiam para Macinhata da Seixa, Godinho e companhia trataram de adiantar tarefas.

«Começámos a preparar tudo para que, quando o incêndio se aproximasse ainda mais, estivéssemos precavidos», conta.

Manuel Godinho no combate às chamas

Manuel Godinho na manhã de segunda-feira

Até que os especialistas entraram em cena: «Felizmente, apareceram os bombeiros e dois “Canadairs”. Naquele momento sentimos que seria possível “segurar” o fogo. Os bombeiros foram incríveis, preparam três camiões e rapidamente se extinguiu o incêndio».

Foram mais de quatro horas de combate, e outras tantas de vigia. Face ao espesso fumo que «inundou» a região de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, os treinos da formação da Sanjoanense foram cancelados, o que permitiu a Manuel Godinho permanecer em Macinhata da Seixa.

Quanto à última noite, o antigo jogador descreve como «mais tranquila».

«A minha esposa esteve em casa dos pais. Não havia perigo, nem reacendimentos, apenas muito fumo. Esse é o principal problema, porque é intenso e baixo», argumenta.

Ao final da manhã de segunda-feira, a Sanjoanense apelou à ajuda dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Azeméis, uma atitude obrigatória para Manuel Godinho.

«Nestes momentos não há rivalidades, o que interessa é salvar vidas e bens», atira.

Por fim, e antes de retomar a preparação do treino desta terça-feira, o entrevistado do Maisfutebol arrisca um ponto de situação.

«O pior já passou em Macinhata da Seixa, diria. Infelizmente, ainda há muitos incêndios na região e muitas pessoas aflitas, como nas freguesias de Travanca, Palmaz e Ossela. E como em Albergaria-a-Velha. Esperemos que tudo se resolva, sem vidas em perigo», termina.

Às 11h04 desta terça-feira, a Proteção Civil detalhava que 446 operacionais, apoiados por 160 viaturas terrestes e três meio aéreos, combatiam o incêndio em Palmaz, que lavra desde a tarde de domingo.

Na tarde de segunda-feira, quase 600 operacionais estiveram em várias freguesias de Oliveira de Azeméis.

A escassos quilómetros deste concelho prevalecem os incêndios em Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga e Pessegueiro do Vouga. No total, 989 operacionais estão envolvidos no combate aos três incêndios, apoiados por 316 meios terrestres e dois aéreos.

Segundo dados atualizados pela Proteção Civil às 11h06, Portugal Continental regista 143 ocorrências, socorridas por 3020 «meios humanos», apoiados por 877 meios terrestes e 19 aéreos. Há a lamentar, pelo menos, quatro mortes e 40 feridos.

O Governo alargou até quinta-feira a situação de alerta devido ao risco de incêndios e anunciou a criação de uma equipa multidisciplinar para lidar com as consequências dos incêndios dos últimos dias, com sede em Aveiro. Além disso, foi solicitada ajuda à União Europeia. Ao continente chegarão dois «Canadairs» de Espanha, França, Grécia e Itália.

Quanto a Manuel Godinho, o antigo defesa central fez formação na Oliveirense, até 2004, despontando enquanto sénior neste clube. Longe de casa apenas viveu três épocas, de 2010 a 2013, quando representou a Naval e o Santa Clara.

Mais tarde, aquando da despedida dos seniores da Oliveirense, em 2019, assinou pela Sanjoanense, onde terminaria a carreira de jogador.