O empresário Jorge Mendes financiou a construção de um abrigo anti-incêndios na aldeia Ferraria de São João, no concelho de Penela (distrito de Coimbra), cuja primeira pedra vai ser colocada no próximo sábado, num investimento que está avaliado em 300 mil euros.

Para o presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, este é «um momento muito importante», afirmando que o projeto demorou mais tempo do que o previsto por ser um protótipo de um abrigo comunitário que poderá ser replicado noutras aldeias e locais.

A construção deste abrigo, que surge no seguimento dos incêndios de 2017 e de um protocolo estabelecido em 2019, é desenvolvido no âmbito do projeto «Aldeias Resilientes», impulsionado pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG).

O abrigo da Ferraria de São João será o primeiro construído de raiz em Portugal para a proteção contra fogos florestais. «É uma estrutura inovadora e que pode responder perante uma situação de catástrofe total em que a aldeia fica completamente rodeada pelo fogo, tal como já aconteceu nos fogos de 2017», salientou Luís Teixeira, presidente da Associação de Moradores da Ferraria de São João.

O abrigo, que ficará localizado no centro da aldeia, será construído em betão e terá um conjunto de estruturas de proteção e isolamento para a temperatura.

O equipamento tem como mecenas o empresário e agente de futebol Jorge Mendes, que suportará o custo integral de 300 mil euros, mais IVA, da construção do abrigo e que marcará presença na colocação da primeira pedra.