Os ingleses chamam-lhe «Sunday League», por cá são os campeonatos amadores. São jogos não-profissionais, o futebol no seu estado mais puro, onde o convívio compensa alguma falta de qualidade dos intervenientes. Mas nem isso faz com que deixem de existir momentos de magia.

Gary Lineker partilhou nesta segunda-feira o vídeo de um golo incrível num desses duelos. O antigo jogador considera até que a mistura do golo com a hilariante queda do autor durante os festejos, à conta da bandeirola de canto, justificava um Prémio Puskas.

O jogador em questão decidiu bater um pontapé de canto sem olhar, após o incentivo dos amigos junto à linha lateral, e fez um tremendo golo olímpico, festejando à medida.

Ora veja: