Através da rede social Twitter, a UEFA informou esta sexta-feira que o adiamento do Euro 2020 para 2021 não iria alterar a designação da prova. «Vai continuar a ser conhecida como Euro 2020», podia ler-se.

Ora, tudo não passou de um erro e a UEFA penitenciou-se por isso poucas horas depois. «Ainda não foi tomada uma decisão sobre o nome do Euro reorganizado que vai realizar-se em 2021. O anterior tweet foi enviado por engano», escreveu a UEFA na conta oficial no Twitter.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.



The earlier tweet was sent by mistake.