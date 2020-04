Ljubomir Fejsa é jogador do Alavés até ao final da época por empréstimo do Benfica, mas enquanto não recebe autorização para o «toca a reunir» no clube espanhol vai mantendo a forma na casa que tem em Portugal.

O médio sérvio deu nas vistas este domingo ao partilhar um vídeo a exercitar-se com o equipamento do Benfica.

Fejsa, de 31 anos, está ligado ao Benfica desde 2013.