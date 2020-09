Os dois guarda-redes do plantel principal do Montalegre estão indisponíveis para o jogo deste domingo, diante do Maria da Fonte, a contar para a Taça de Portugal.



O titular da baliza transmontana, Nuno Rafael, lesionou-se num joelho durante um treino e o suplente Jeimes, emprestado pelo Paços de Ferreira, sofreu uma paralisia da cintura para baixo. Um cenário que apanhou todos de surpresa e que preocupa o clube.



O Maisfutebol contactou o Paços de Ferreira, confirmando que o clube já está em contacto com o Montalegre para tentar perceber o que se passou com Jeimes e de que forma poderá ajudar o atleta.



O guarda-redes brasileiro foi transferido para o Hospital de Santo António e está a fazer exames. Clinicamente, apresentou uma evolução positiva, segundo soube o nosso jornal. Jeimes fez toda a formação no Santos e chegou em 2019 a Portugal para jogar nos juniores do Paços de Ferreira. Este ano foi cedido ao Montalegre.



Com estas baixas, o guarda-redes dos juniores, Josemar, vai ser chamado ao jogo deste domingo, na Póvoa de Lanhoso, para defender as redes dos transmontanos.