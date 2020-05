Paulo Catarino, histórico avançado de 48 anos, tem novo clube: Centro Cultural e Desportivo de Brejos de Azeitão.

Nesta temporada, interrompida devido à pandemia de covid-19, Paulo Catarino representou o Águas de Moura e ajudou o clube do distrito de Setúbal a subir à 1.ª divisão distrital.

Ao longo de três décadas de carreira no futebol sénior, o veteraníssimo avançado já representou cerca de 30 equipas, metade delas no distrito de Setúbal, por onde vai continuar: 1º Maio, Quintajense, Quimigal, Comércio e Indústria, Montijo, V. Setúbal, Pinhalnovense, Alcochetense, Fabril Barreiro, União Santiago, Paio Pires, Quinta do Conde, Palmelense, Águas de Moura e, agora, o CCDBA.

Recorde-se que Paulo Catarino atingiu em 2019 a marca dos 300 golos na carreira, uma promessa feita à mãe. E, a avaliar pelo novo desafio na carreira, não quer ficar por aqui: vai jogar na 2.ª divisão distrital de Setúbal.