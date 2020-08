Aaron Ramsey participou esta sexta-feira na votação para eleger o melhor jogador da... II Liga portuguesa.

O médio da Juventus «invadiu» as redes sociais da segunda divisão de futebol em Portugal para votar em Agdon, reforço do Feirense que na época passada foi o melhor marcador da competição ao serviço da Oliveirense, com 13 golos.

Ora, os dois jogadores são agenciados pela mesma empresa, e por aí se explica esta ligação.