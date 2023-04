A noite foi de Liga dos Campeões, mas houve um jogador bem conhecido do futebol português a brilhar no outro lado do mundo: Adel Taarabt.

Titular na receção do Al Nasr (assim como o português Tozé) ao Al-Ahli Dubai, num jogo do campeonato dos Emirados Árabes Unidos, o antigo médio do Benfica fez o 2-2 para a sua equipa aos 89 minutos: Taarabt matou de peito na área e rematou de forma acrobática para o empate, candidatando-se ao prémio Puskas.

Golo decisivo, o internacional marroquino tirou a camisola nos festejos e viu, naturalmente o amarelo. O árbitro reatou a partida e logo a seguir, numa questão de segundos, Taarabt entrou de forma mais dura sobre um adversário. Resultado? Expulsão.

O encontro acabou por ficar 2-2, sendo que do outro lado, o Al-Ahli é orientado por Leonardo Jardim.

Adel Taarabt, refira-se, esteve ligado ao Benfica de 2015 a 2022 (com dois empréstimos do Génova pelo meio), período no qual fez 129 jogos pelas águias e marcou dois golos. Recentemente, o jogador de 33 anos deixou rasgados elogios ao clube encarnado, numa entrevista.

O melhor é mesmo ver: