O adepto do Benfica que correu nu depois de ter feito uma promessa a Julian Weigl, vai receber uma camisola do médio alemão. A garantia foi deixada pelo ex-Borussia Dortmund nas redes sociais na resposta ao vídeo do fã das águias a cumprir o prometido.



«Vais receber uma camisola minha», escreveu o internacional germânico.



@duartesrsmendes you will get my shirt 💪🏽 — Julian Weigl (@JuWeigl) January 7, 2020