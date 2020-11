A grandeza de um clube não é medida pelo número de títulos ou pela divisão que disputa. São as pessoas que fazem os clubes, no fundo. A prova disso é o Desportivo das Aves, que compete na segunda divisão distrital da AF Porto.



Após um triunfo frente ao Campo Lírio num jogo da Taça AF Porto em Freamunde, a uma quarta-feira à noite não faltou apoio aos jogadores avenses. Dezenas adeptos juntaram-se num ponto alto para assistir ao jogo e apoiar o Desp. Aves.



No entanto, o momento que arrepia e não deixa ninguém indiferente aconteceu após o apito final: jogadores e adeptos cantaram, em uníssono, pelo Desp. Aves. Imagens de comunhão que mostram a grandeza de um clube que se quer reerguer.



Veja no vídeo associado ao artigo.