Num momento em que o futebol «dos grandes» parece mais preocupado em arranjar uma nova polémica, dos distritais de Coimbra chega-nos um gesto de fair-play exemplar.

Ainda para mais, porque se passou num dérbi. Num daqueles jogos da terrinha que tem tudo para ser quente, defrontavam-se em Miranda do Corvo o GD Moinhos e o Mirandense.

A dada altura do jogo, o árbitro assinalou penálti a favor da equipa da casa.

Acontece que durante a jogada, havia um atleta do Mirandense lesionado no chão. Os jogadores do Moinhos não pararam a jogada, mas o treinador não deixou que a sua equipa beneficiasse do penálti. Chamou o capitão e ordenou que ele falhasse a grande penalidade de forma propositada.

Este episódio ajuda a recuperar um pouco a esperança no futebol, não?