Ao defrontar o líder do campeonato, a equipa do Mbeya Kwanza, da Tanzânia, sabia que iria precisar de uma boa exibição para conseguir vencer e, até, alguma sorte.

Foi por isso que, esta terça-feira, o motorista do autocarro, graças a uma superstição caricata, entrou no estádio de marcha-atrás. Apesar da tentativa, no final, de nada valeu e a equipa da casa perdeu por 2-0 com o Young Africans.

Veja o vídeo do momento: