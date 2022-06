O momento era de festa. E no meio da euforia, cometeram-se alguns excessos. Onde já se viu uma coisa destas?

Em toda a parte, não é verdade?

Agora os protagonistas foram os jogadores do Clube Desportivo «Os Águias» de Alpiarça. Durante a festa pela subida à 1.ª divisão da AF Santarém, no momento em que seguiam no cortejo de celebração, alguns atletas entoaram insultos ao presidente do Conselho de Arbitragem da AF Santarém.

Tudo aconteceu quando a viatura passava em frente à casa do visado, que motivou cânticos insultuosos, como pode ver no vídeo da Almeirinense TV.

Entretanto, o clube emitiu um comunicado no qual condena a atitude de alguns «jovens jogadores».

«A direção do clube não aceita este tipo de comportamentos que em nada dignificam o clube, diretores, sócios e atletas, pelo que repudia as ofensas e o comportamento deplorável e as palavras inadequadas proferidas durante a passagem do autocarro», lê-se na nota emitida pelo clube de Alpiarça.