Ali Hasan é um adolescente de 15 anos. Seria um entre muitos outros, não tivesse ele já passado por mais do que muita gente numa vida inteira.

Nascido na Síria, foi forçado a deixar o país natal, um dos mais inseguros do Médio Oriente, por motivos de força maior. Há três anos foi acolhido pelo Águias Negras Tabuadelo, equipa do concelho de Guimarães, mas razões burocráticas tinham-no impedido de poder competir e, no fundo, de se sentir um adolescente igual a tantos outros.

Até quinta-feira, noite em que os colegas o surpreenderam com uma grande notícia: a de que já pode jogar pela equipa em competições oficiais. Enquanto escutava, da boca de um colega, um bonito texto que lhe foi dedicado, recebeu o cartão que formaliza a inscrição. «Obrigado Ali, não só por esperares e nunca desistires de nós, mas também por tudo o que nos ensinaste.»

Perplexo, Ali abriu o envelope, chorou de emoção e foi abraçado pela equipa.

O texto dedicado a Ali Hasan:

«Inteligente, confiante e muito focado. Determinado, persistente e extremamente pontual.



Compreensível, responsável e o seu nome do meio é simplicidade.



É caracterizado pelo seu olhar meigo e sorriso fácil, pela sua boa disposição e alegria, contagia tudo e todos com a sua presença.



Nasceu na Síria a 05 de Janeiro de 2007 e por motivos de força maior, mais tarde, foi forçado a sair do país. Encontra-se a nosso lado há cerca de 3 anos e desde então não só a equipa dos Iniciados, mas também as restantes, aprenderam o verdadeiro valor da partilha, do acolhimento e da união.



Ao longo destes 3 anos intensos de luta burocrática, foi sempre calmo, persistente e otimista, o que facilitou no processo. Com ele, aprendemos a nunca desistir dos nossos sonhos, mesmo que pareçam impossíveis de alcançar.



Aqui tens o teu primeiro cartão, estás oficialmente inscrito.



Obrigado Ali, não só por esperares e nunca desistires de nós, mas também por tudo o que nos ensinaste.



Hoje, dia 24 de março de 2022, será um dia para nunca mais esquecer.»