Sadio Mané foi protagonista de um momento caricato antes do pontapé de saída na partida entre o Al Fateh e o Al Nassr. No cumprimento entre os jogadores das duas equipas, o senegalês saudou o adversário Qassim Lajami que é gémeo do seu colega de equipa, Ali Mohammed Lajami.



O avançado desconhecia que o seu colega de balneário (que não jogou nesta sexta-feira pelo Al Nassr) tinha um irmão gémeo e não escondeu a confusão.

Já no decorrer do jogo, Mané apresentou-se a um bom nível e assinou um bis - Ronaldo anotou os outros três golos do Al Nassr.



Veja o momento: