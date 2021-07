Uli Hoeness, antigo presidente do Bayern Munique, não foi meigo nas críticas a Robin Gosens.



«Ele jogou bem num encontro porque provavelmente o selecionador português ainda não sabia o seu nome. Nos outros jogos não se viu nada dele. Tecnicamente é simplesmente muito fraco quando as coisas apertam», afirmou o antigo dirigente num programa da Sport1.



O lateral esquerdo de 27 anos, titular nos quatro jogos da Alemanha no Euro 2020 e autor de um dos golos nos 4-2 a Portugal, aproveitou o instagram para responder. Com alguma piada.



Gosens vestiu uns calções de praia, ajeitou um chapéu e pôs-se a dar toques com uma bola colorida. Depois, de forma irónica, ilustrou a imagem que pode ver associada: «A aproveitar para melhorar a minha técnica.»



Gosens está desde 2017 na Atalanta e é um nome muito procurado neste mercado de transferências.