Como seriam os símbolos se tivessem as cores dos clubes rivais?

A Fox Soccer fez o exercício com alguns dos maiores emblemas do futebol e o resultado é, no mínimo… estranho.

O símbolo do Liverpool com as cores do emblema do Manchester United; um Barcelona blanco e um Real Madrid blaugrana; River Plate azul e amarelo e Boca Jrs. branco e vermelho…

Ou o Borussia Dortmund azul como o Schalke 04. Bem, o Dortmund foi o mais rápido a reagir e deixar o aviso: «Ainda vão a tempo de apagar isto.»